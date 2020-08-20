Öğrenci protestolarının sürdüğü Tayland'da ünlü bir rapçi ve aktivistler gözaltında

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:36

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, "Diktatörlüğe Karşı Rap" isimli grubun üyelerinden rapçi Dechathorn Bamrungmuang ile demokrasi yanlısı 7 aktivist polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında protestocuların liderlerinden insan hakları avukatı Arnon Nampha da bulunuyor. Nampha, 7 Ağustos’ta da gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kamuoyunda tahrike yol açma ve çeşitli farklı suçlar yöneltilen aktivistler katıldıkları gösterilerde ve yaptıkları açıklamalarda Başbakan Prayut Çan-oça ve yönetimini istifaya çağırmıştı.

Emniyet mensupları, aktivistlerin getirilmesi planlanan mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İsmi açıklanmayan 15 yaşındaki protestocu bir öğrenci, yaptığı açıklamada, gösterileri okullarda yapmaları halinde halkın kendilerini fark edemeyeceklerini belirterek, protestoları ne kadar yayarlarsa amaçları için o kadar iyi olacağını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamada, yetkililerden tüm suçlamaları düşürmesi ve aktivistleri serbest bırakması talep edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE 'HAZIR OLUN' TALİMATI

Öğrenci protestoları Başbakan Prayut’un liderliğine önemli bir tehdit olmayı sürdürürken, ordunun kabine ve hükümette devam eden etkisine de tepkiler artıyor.

Öte yandan, Milli Güvenlik Konseyi’ni (NSC) toplayan Başbakan Prayut, gelecek ay görevdeki askeri liderlerin emekli olmasıyla birlikte tırmanması beklenenilen öğrenci protestoları için güvenlik kuvvetlerine hazırlanması talimatını verdi.

"Free People" ve Thammasat Üniversitesi öğrenci grupları eylül ayında kitlesel protesto organize edeceklerini açıklamıştı.

EĞİTİM BAKANI TEEPSUWAN'A PROTESTO

Dün, başkent Bangkok'taki Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 500 öğrenci, daha iyi bir eğitim talebinde bulunarak Başbakan Prayut Çan-oça ve Eğitim Bakanı Teepsuwan’ın istifasını istemişti.

Öğrenciler, bakanlığın önüne kendileriyle konuşmaya gelen Eğitim Bakanı Nataphol Teepsuwan ve heyetini yuhalayarak protesto etmişti.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARI

Ülkede lise ve üniversitelerdeki kılıf kıyafet düzenlemelerine karşı mayıs ayında başlatılan eylemler, zaman içinde siyasal rejimi ve öğrencilerin "baskıcı" olarak nitelendirdiği uygulamalarını hedef alan geniş çaplı protesto hareketine dönüşmüştü.

Monarşinin ve ordunun siyasetten elini çekmesi, insan haklarına ve halkın demokratik taleplerine saygı göstermesi çağrısıyla farklı kentlerde gösteri düzenleyen öğrenciler, anayasanın değiştirilmesini, seçimlerin yinelenmesini ve muhaliflere yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor.

Tayland'da 2014'te eski Başbakan Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümete karşı askeri darbe düzenlenmişti. O sırada Genelkurmay Başkanı olan Prayuth, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından "Ulusal Barış ve Düzen Konseyi" adı verilen "askeri cuntanın lideri" sıfatıyla başbakanlık görevini üstlenmişti.

5 yıl süren cunta yönetiminin ardından yapılan seçimde Prayut'un kurucusu olduğu parti, yeni Seçim Kanunu'nun sağladığı avantajlarla parlamentoda çoğunluğu sağlamış, cunta lideri, tamamı ordu tarafından atanan Senatonun desteğiyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.