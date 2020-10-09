Öğrencilerin internet çilesi

09 Ekim 2020 Cuma, 09:15

Milli Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemi olan ve sık sık sorunlarla öğrencileri zor durumda bırakan EBA’ya öğrencilerin erişimi kolay olmuyor. EBA’ya ulaşamayan öğrencilerin bir örneği ise Aydın'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kullar Mahallesi'nde yaşayan 50’ye yakın öğrenci.

Bölgelerinde internet ve cep telefonu çekmeyen öğrenciler her gün internetin çektiği 600 metre yükseklikteki dağa tırmanmak zorunda kalıyor. Güneşin altında kalan öğrenciler tozların arasında ve kayalıkların üstünde oturarak eğitim almak için mücadele ediyor. Çoğu öğrencinin tableti olmadığı için bir tableti iki ya da üç öğrenci kullanarak ders çalışıyor.

ÇOCUKLAR OKUSUN

Öğrencilerin ve mahallede yaşayanların yıllardır internete erişimi olmadığınısöyleyen Kullar Mahalle muhtarı Halil İbrahim Solmaz, devletin bölgelerine teknolojiyi getirmesini ve öğrencilerin eğitim almasına yardımcı olmasını istedi.

Muhtar Solmaz, “Baz istasyonu olmadığı için cep telefonu ve internet çekmiyor. Okullar açılmadığı için çocuklara EBA’dan ders yapın dediler. Ama tabletleri ve bilgisayarları zaten çoğu öğrencinin yok. Emanet buldukları bilgisayarlarla bu kez internete bağlanamıyorlar. Her gün dağ tepe tırmanıyoruz. Çıktıkları yer yüksek olduğu için düşme tehlikesi bulunuyor. Güneştepelerinde, taşın ve toprağın üzerinde eğitim almaya çalışıyorlar. Biz dağ köyü değiliz. Aydın bize 40 kilometre. İnternet erişimine en kısa sürede çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu çocuklar okusun, devlete millete yararlı olsun” dedi. Öğrencilerle her gün dağa tırmanan veliler ise isyan etti. Çocukların soğuk ve yağmurlu havalarda zorluk çektiğini belirten veliler, “Şimdi havalar iyi. Yağmur ve soğuk olduğu zaman ne yapacaklar. Böyle devam ederse EBA’ya da ulaşamayacaklar” diyerek çözüm getirilmesini istedi.

Diğer veli ise, dersiçin kayalıklara tırmanan öğrencilerden birinin düşerek kolunu kırdığını ve halen evde yattığınısöyledi.

DESTEK OLALIM

Bölgeye giden ve öğrencilere yardımcı olan Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, “Hangi dönemde yaşıyoruz. Bu çocukların eğitime internet olmadan ulaşması çok üzücü. Çocuklar canından fedakârlık yapıp kayaların tepesine çıkıyor. En yakın zamanda bu çocuklara tablet yardımında da bulunacağız” diye konuştu.