Öğretmen, Zoom konferansı sırasında seks yaparken yakalandı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:34

Jamaika Öğretmenler Derneği'nin 57. Yıllık Konferansı, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi ortam üzerinde düzenlendi.

Zoom üzerinden yapılan konferansta konuşmacı, Covid-19 pandemisi döneminde geçilen uzaktan eğitimde öğretmenlerin yaşadığı zorluklardan bahsediyordu.

Fakat bu sırada öğretmenlerden birinin kamerasını açık unutarak seks yaptığı görüldü.

Katılımcılardan biri ekrana yansıyan görüntüleri kaydederek sosyal medyada paylaşınca, video viral oldu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, adının Marvene Graham olduğu belirtilen öğretmenin görüntüleri, bir katılımcının “Bu da ne böyle, durdurun hemen şunu!” diye çıkışmasıyla kesildi.

Bunun üzerine konferanstan çıkarılan öğretmenin görüntüsü yerine ana konuşmacının kamera görüntüsü ekrana yansıtıldı.

Covid-19 pandemisiyle birlikte Zoom üzerinden yapılan birçok görüşme ve konferansta benzer olaylar yaşanmıştı.

Nisanda Kolombiya'daki bir öğretmenin, öğrencileriyle yaptığı çevrimiçi görüşme sırasında kamerasını açık unutunca eşiyle seviştiği görüntüler ekrana yansımıştı.

ABD'de de bir öğretmen yardımcısı, şubatta Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaparken yakalanmıştı.