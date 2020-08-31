Öğretmenden, Bakan Ziya Selçuk’a çok sert tepki; “Onun gibi zengin değiliz”.

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:02

Cumhuriyet Tv’ye konuşan emekli öğretmen Rıza Zeyrek, Bakan Selçuk’un açıklamalarını ve öğretmenlerin yaşam standartındaki düşüşü değerlendirdi. “Bakan Selçuk öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulacağına, öğretmenleri sorun olarak görüyor. Bu çok incitici.” ifadelerini kullanan emekli öğretmen Zeyrek, bir öğretmen olarak Bakan Selçuk’un açıklamasına çok kırıldığını belirtti.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’de öğretmen maaşlarının OECD ortalamasının çok altında olduğunu ortaya koyuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye'nin öğretmen maaşları açısından 33 ülke arasında 27. sırada yer aldığını gösteriyor. Son 5 yılda Türkiye'de en yüksek öğretmen maaşı, dolar cinsinden yüzde 30 azaldı.