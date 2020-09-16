Öğretmenlere test yapılsın

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Test yapılmaması durumunda öğretmenler, veliler ve öğrencilerin virüs almasının yüksek ihtimal olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir okula para göndermedi. Maske ve dezenfektan yok. Ayrıca, İŞ-KUR okulları temizleyecek yardımcı eleman alımı yapmadı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler nasıl güvenli olacak?” dedi.

Okulların salgın önlemlerini alamadığını söyleyen Yıldırım, “Veliler endişeli. Çünkü okullarda dezenfektan, maske, siperlik, kolonya, ateş ölçer de yok. Bunun nedeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaz başından bugüne kadar bütçe sağlamaması. Ayrıca, yardımcı hizmetli alımı da yapılamıyor” değerlendirmesini yaptı. Öğretmelere yönelik testin eğitim başlamadan önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Öğretmenler pazartesi gününe kadar teste sokulup sonucunu aldıktan sonra, öğrencilerin karşısına çıkmalıdır” dedi.