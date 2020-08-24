Okulda AKP kongresi!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 07:39

Rize’nin Kalkandere İlçesi’ndeki AKP kongresi Atatürk İlkokulu’nun bahçesinde yapıldı.

Okulun her tarafı AKP bayrakları ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle donatıldı. Mevcut başkan yeniden seçildi. Muhalefet, Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya çağırdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CHP Kalkandere İlçe Başkanı Zafer Demirkapu, bir siyasi parti ilçe kongresinin devlet okulunda yapılmasına tepki göstererek, “Kurultaylarını yapmaları için siyasi partilere salon dahi vermeyen siyasi iktidar, mevzu kendi partileri olunca bütün kapıları sonuna kadar açıyor. Milli Eğitim Müdürü okula resmen siyaset soktu” dedi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de Kalkandere Milli Eğitim müdürünü istifaya davet etti.

İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ise “Benim küçüklüğümde koşturduğum okul bahçesinde artık siyasetçiler hiçbir kural tanımadan, siyasi etikten yoksun biçimde rahatça koşturabiliyor. Muhteremler, kongre yapmak için başka yer bulamamışlar” dedi.

TEPKİLERE ALDIRMADILAR

AKP Rize İl Başkanı İshak Alim ise kongreye gelen gelen tepkilere aldırmadı ve “Kalkandere'de 7. Olağan İlçe Kongremizi sosyal mesafe ve maske kurallarını gözeterek, Teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Tek liste ile girilen kongrede mevcut Başkan Hasan Ayyıldız yeniden başkanlığa seçildi. Ülkemize, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun” açıklaması yaptı.