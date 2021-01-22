Okullarda üç haftalık yarıyıl tatili başladı

22 Ocak 2021 Cuma, 13:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve “Birlikte 23 Gün Etkinlikleri” tanıtım programına katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarda görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz" dedi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı, yarı yıl tatilinde öğrencilere yönelik olarak "Birlikte 23 Gün Tatil Etkinlikleri" adlı bir çalışma hazırladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyleri için ayrı ayrı oluşturulan etkinliklere MEB'in sitesinden ulaşılabilecek.

İlk, orta ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil de 15 günlük yarıyıl tatiline eklendi, böylece öğrenciler 23 gün tatil yapacak. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.