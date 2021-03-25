Olağan kurultayını tamamlayan AKP, MKYK'da dikkat çeken isimlere yer verdi

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Listede, “Şeyh Said’in torunu” Abdürrahim Fırat, “Atatürk’e hakaret eden” tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğlu Mücahit Birinci, daha önce “Askeri vesayeti bitirmek için biz, cemaat ve ABD ile birlikte ortak çalıştık” ifadelerini kullanan Abdurrahman Kurt, siyasal İslamcı şair Abdürrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç isimleri dikkat çekti. Eski bakanlar Cevdet Yılmaz, Atilla Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yer almazken, eski Başbakan Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ile birlikte AKP Genel Başkanvekili oldu.

23 İSME ÇİZİK

AKP’nin kurultayında, tüzük değişikliği ile genel başkanvekilliği sayısı da 2’ye çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ismi yeni MKYK listesinden çıkarılırken, “Elvan’ın olası kabine değişikliğinde de yerini koruyacak bakanlardan biri olduğu” vurgulanıyor. Erdoğan, yeni MKYK’de 23 ismin üzerini çizdi. Bunlardan dikkat çekenlerden biri ise CHP’li Aylin Nazlıaka’nın kendisini TBMM Genel Kurul kürsüsüne kelepçelediği eylemde, Nazlıaka ve CHP’lilerle kavgaya giren Gökçen Özdoğan Enç oldu. Bununla birlikte Ahmet Arslan, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Toker, İffet Polat, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Mehmet Akif Kalaycı, Metin Bulut, Metin Yavuz, Mehmet Baybatur, Mustafa Ataş, Mahmut Atilla Kaya, Osman Nuri Gülaçar, Tuba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban da yeni listede yer almayan isimler oldu.

‘İYİ PARTİLİLERE YEŞİL IŞIK’

Yeni MKYK’de eski milletvekillerine ağırlık verilirken, 75 kişilik listenin 19’u kadın üyelerden oluştu. Listede eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yer alması da dikkat çekerken, Şenocak’ın Erdoğan’ın damadı, eski bakan Berat Albayrak ile “yakın olduğu” ifade ediliyor. İYİ Parti’den AKP’ye geçen Tuğba Vural Çokal, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Türkiye’deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu, eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da yeni listenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Listede “çıplak arama skandalı” ile gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yer alması da dikkat çekti. Özlem Zengin, Erdoğan tarafından partisinin çekirdek yönetim kadrosu olan MYK’ye getirildi. Zengin, grup başkanvekilliğinden sonra Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ayrıca Ayşe Böhürler’in de Erdoğan tarafından MKYK içinde “etkin kullanmak istediği isimlerden olduğu” ifade ediliyor. Listede, eski genel başkan yardımcısı Haluk İpek’in olması da dikkat çekici. Yeni MKYK üyeleri arasında Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen ve eski bakanlar Bülent Tüfenkçi ve Bekir Bozdağ da yer alıyor. “Olası kabine değişikliğinde Kültür ve Turizm Bakanı olacağı” ileri sürülen Menderes Türel de yeni listede yer alan isimlerden. Erdoğan, Burhan Sakkallı’ya da yeni MKYK listesinde yer verdi. Yeni listede eski AKP’li vekil Şamil Tayyar’ın adının olması da dikkat çekti. Eski belediye başkan adaylarından Mehmet Nil Hıdır da MKYK’de yer aldı. Hıdır’ın “Kedicikleri” ile ünlü Adnan Oktar’ın hayranı olduğu da ileri sürüldü. Hıdır’ın Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun ardından kapatılan A9 kanalının reklamını yaptığı görüntülerde, “Adnan Hocamıza teşekkür ediyorum” dediği görülüyor.

O KİŞİ DE LİSTEDE

Erdoğan, kongre öncesi partisinin yedek MKYK üyeleri için “Onlar da asıl üyeler gibi çalışacaklar” dedi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’da bir gazetede yayımlanan ve tepki çeken “Olmasaydı da olurduk” ilanını veren Eyüp Gökhan Özekin’in yedekler listesine 17. sıradan girmesi dikkat çekti.

Yeni MKYK’da yer alan diğer isimler şunlar: “Abdurrahim Fırat, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Behriye Eker, Belgin Uygur, Burhan Kayatürk, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Külünk, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Öznur Çalık, Resul Kurt, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek ve Vedat Demiröz.”