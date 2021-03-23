Öldürdü, 'kaza ve kader' dedi, müebbet hapse çarptırıldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta sohbet eden kişilerin üzerine ateş ederek 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Doğan Karadağ son savunmasında, “Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum” deyip tahliyesini istedi. Karadağ müebbet hapse çarptırıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde 10 Kasım 2019 günü meydana gelen olayda, Alim Kazancı motosikletiyle evine giderken arkadaşlarını gördü. Arkadaşlarının yanında duran Kazancı, sohbet etti. Konuşma seslerinden rahatsız olduğu ve alkollü olduğu öğrenilen Doğan Karadağ, silahla ateş ederek Alim Kazancı’yı silahla başından vurarak öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.
Olay sonrası kaçan Doğan Karadağ, yakalanıp, tutuklandı. Karadağ hakkında, 'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlanan Doğan Karadağ, "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım. Olay kazadır" dedi.
Mahkeme heyeti, Doğan Karadağ’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dava kapsamında 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçlamasıyla yargılanan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası verildi.
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