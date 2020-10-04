'Ölüm gemisi', Dünya Hayvanları Koruma Günü'de Türkiye'de
Daha önceki yıllarda Brezilya'dan ithal edilen hayvanları Türkiye'ye getiren ve skandal görüntülerle anılan canlı hayvan gemisi NADA'nın bir kez daha Türkiye'ye demir attığı belirtiliyor.
'Ölüm gemisi', 'deniz ahırı' gibi tabirlerle anılan yük gemisi NADA, bir kez daha Türkiye'ye geldi.
Kayıtlara göre 14 Eylül'de Brezilya'nın Rio Grande limanından çıkış yapan gemi, bugün, yani 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İskenderun Limanı'ndaydı.
Hayvan hakları savunucuları tarafından ortaya çıkarılan fotoğraf ve videolarda, gemide taşınan canlı sığırların yol boyunca sağlıksız ve son derece pis bir ortamda, işkence koşullarda taşındığı bilgisi paylaşılmıştı.
Gıda Dedektifi olarak da bilinen, aynı isimli sosyal medya sayfalarının yöneticisi Musa Özsoy, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, geminin bu sabah limandan ayrıldığını ancak taşıdığı yüke ilişkin daha fazla bir detay olmadığını dile getirdi.
İşte NADA'nın kayıt bilgisi:
CUMHURİYET YAZARI DUYURMUŞTU
Gazetemiz yazarlarından Zülal Kalkandelen, konuyu ele aldığı 20 Eylül tarihli ‘Büyük zafer’, gerçekte büyük katliam" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"10 Eylül’de Brezilya’daki Rio Grande Limanı’nın tarihindeki en yüklü canlı hayvan sevkıyatı yapıldı.
201 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki dünyanın en büyük canlı hayvan gemisi NADA, ilk kez limana yanaştı. Brezilya medyasının bildirdiğine göre, yüzlerce TIR’da günlerdir üst üste seyahat eden 26 bin sığır gemiye yüklendi. 7-12 aylık sığırlar, Namet ve Macaristan merkezli Hunland adına alınmış.
Üç haftadan daha fazla sürecek yolculuk nereye dersiniz? Türkiye’ye! Geminin İskenderun Limanı’nda varması planlanıyor. Ne tesadüf ki tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde... O gün gelen binlerce hayvan mezbahalara dağıtılıp öldürülecek."
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