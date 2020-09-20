‘Büyük zafer’, gerçekte büyük katliam

20 Eylül 2020 Pazar

10 Eylül’de Brezilya’daki Rio Grande Limanı’nın tarihindeki en yüklü canlı hayvan sevkıyatı yapıldı.

201 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki dünyanın en büyük canlı hayvan gemisi NADA, ilk kez limana yanaştı. Brezilya medyasının bildirdiğine göre, yüzlerce TIR’da günlerdir üst üste seyahat eden 26 bin sığır gemiye yüklendi. 7-12 aylık sığırlar, Namet ve Macaristan merkezli Hunland adına alınmış.

Üç haftadan daha fazla sürecek yolculuk nereye dersiniz? Türkiye’ye! Geminin İskenderun Limanı’nda varması planlanıyor. Ne tesadüf ki tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde... O gün gelen binlerce hayvan mezbahalara dağıtılıp öldürülecek.

Dünyanın en büyük “et” ihracatçısı Brezilya, geçen yıl toplam 1828 milyon ton “sığır eti” satmış. Brezilya Dış Ticaret Bakanlığı’na göre, müşterileri arasında Irak, Mısır ve Suudi Arabistan’dan sonra dördüncü Türkiye.

NADA, Rio Grande’den ilk kez hareket etse de Türkiye’ye sık geliyor. Hatırlarsanız 2018’de Mersin Limanı’na 25 bin canlı hayvanı getiren gemi de oydu. O dönemde gemide hayvanlara yapılan eziyeti ve ticaretin ardındaki skandalı ortaya çıkarmıştım ama yandaş medyanın yalan haberleriyle vahşet gizlenmek istenmiş; muhalif medya da konu hayvan olunca umursamaz bir tavır almıştı.

Sonrasında şarbon hastalığı patlayınca bir süre panik yaşanmış ama her şey devam etmişti.

Ölüm gemileri, ölüm dağıtmaya devam ediyor

Bu dev hayvan ticareti, Brezilya medyasında “büyük zafer” olarak niteleniyor. Hayvanların yaşam hakkı ve onlara yaşatılan zulüm görmezden gelinirken, ölüm gemileri her yere ölüm taşımaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Eylül 2019’da, 2020’de hayvan ithalatının yapılmayacağını açıklamıştı. Bakanlık, 26 Ekim 2019’da besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışması yapılacağını belirterek, ithalatın bu tarihten itibaren durdurulduğunu duyurmuştu.

Ancak COVID-19 salgını sürerken bu yıl içinde hayvan ithalatı yapılmaya devam edildi. Koronavirüsün yayılma hızı en yüksek olan ülkeler arasındaki Brezilya’dan ve başka ülkelerden canlı hayvan ithalatı yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 2020 yılı ocak ve şubat aylarında 108 bin 305 büyükbaş hayvan ithal edildiğini söyledi.

O tarihte Bakanlık kaynakları, firmaya verilen kontrol belgesinde “Ekim ayından önce başvuru yaptığı ancak evraklarında eksiklik bulunduğu için ithalatın o döneme kaldığı” yönünde bir savunmada bulunmuştu.

İnsan merak ediyor: Ondan sonrakilerde de mi öyle oldu?

Amazon yangınlarında Türkiye’nin rolü

Bazıları canlı hayvan ithalatına yerli üreticiyi desteklemek için karşı. Benim derdim, hayvanların köle gibi gemilere doldurulup bir ülkeden diğer ülkeye gönderilmesi, işkenceye maruz kalmaları, yaşam haklarına saygı duyulmaması ve katledilmeleri.

Canlı hayvan ticaretinin tüm dünyada sona ermesi için hayvan hakları aktivistleri yıllardır mücadele veriyor. Bu kanlı ticaretin hayvanlara yaşatılan zulme ek olarak çevreye de büyük zararları var.

Hani Brezilya’da yağmur ormanları yandığında birçok kişi sosyal medyada “Amazonlar için dua et!” diye paylaşımlar yaptı ya o ormanların yanma nedeninin ardında Brezilya’daki besi çiftlikleri var. Siyasetçilerle güçlü bağları olan besiciler, (hatta bazı bakanların kendileri besici) giderek artan hayvan ticareti yüzünden çiftliklerine yer açmak için ormanları yakıyor...

“Et” ve hayvansal tüketim için talep oluşturduğunuzda hayvanların canı alınırken, Amazonlar da yanıyor. Türkiye, “ucuz et” politikasıyla, dünyanın akciğerlerinin yanmasına, çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına da yol açıyor. Böylece iklim krizi tetikleniyor.

Ve insanlık “büyük zafer” dediği katliamlarla kendi sonunu hazırlıyor!

Bu büyük katliamda payınız var mı?