Önlemleri gevşeten Hindistan'da son 24 saatte büyük sıçrama

24 Mayıs 2020 Pazar, 13:44

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Ülkede sıkı önlemler alınmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde bu yasakların gevşetilmesiyle birlikte bugüne dek yaşanan en büyük günlük vaka sıçrayışı dün kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık ve Aile Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 6.767 insanda Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer son 24 saat içerisinde 147 insanın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu.

İVME YUKARI YÖNLÜ

Son 24 saatte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 131.868’e çıkarken, toplam ölüm sayısı da 3.867’ye yükseldi.

Son 2 gündür en yüksek günlük sayıları açıklayan Hindistan’da dün de 6.654 insanda koronavirüs tespit edildi.