Opera ve balenin yıldızları geceyi aydınlattı

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

İDOB opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi sanatçıları, birlikte hazırladıkları bir saate sığdırılmış güçlü bir kolaj ile seyirci karşısına çıktı.

Aylardır ev ve sınırlı atölye ortamında prova yaparak sahneye çıkmaya hazırlanan sanatçılar ve onları seyirciyle buluşturmak için imkân yaratmaya çalışan idareciler açık havada sahne açmanın bütün güçlüklerine rağmen seyirciyle canlı temsil yapmanın mutluluğunu paylaştılar.

İDOB Çocuk Korosu ve balesinin J. Brahms’ın “Guten Abend, gut’ Nacht” şarkısı ile başlayan gecede bale ve operanın solist sanatçıları korrepetitörleri eşliğinde veya yaylı sazlar eşliğinde art arda sahneye çıktılar. İDOB Korosu da Volkan Akkoç yönetiminde W.A.Mozart’ın “Ave verum corpus” eserini seslendirdi.

Gecede koreografisi Berk Sarıbaya, müziği Erik Satie ait olan “Sen” adlı parça ile dans eden İlke Kodal buluşmanın heyecanını şu sözlerle ifade etti;

“Geçirmekte olduğumuz bu zorlu süreçte, tam altı ay sonra sanatçı arkadaşlarımızla ve seyircimizle buluşmuş olmak her birimizi çok mutlu etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında pandemi öncesi en son sahne aldığım ve aylar sonra açılış gecemizde de bu özel parçayla sahne almak benim için ayrıca çok anlamlı oldu. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü paylaşmanın hepimizi şifalandırdığını düşünüyorum. Umarım ki önümüzdeki günlerde devam edebiliriz.”

Bu özel temsil 11 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Zeytinburnu Büyükyalı Fişekhane’de izlenebilecek.