Opera’da Hierapolis korkusu

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’nün, Antalya DOB Müdürlüğü’nde görevli orkestra sanatçılarını 300 kilometre uzaklıktaki Denizli’de bulunan Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda, “Zeki Müren şarkıları” için görevlendirmesi, kurumda gerginlik yarattı. Kültür Sanat-Sen Başkanı Hülya Eryetli de geçen haftalarda Choeur Mixte d’Amsterdam Korosu’nun 102 çalışanının Covid - 19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, DOB Genel Müdürü Murat Karahan’ı istifaya davet etti.

Eryetli kurumda yaşananları şöyle anlattı: “Genel Müdürlüğün, Bergama’da Zeki Müren şarkılarından oluşan bir repertuvarla konser verebilmek için ‘gönüllülük esası’ diyerek, İzmir DOB orkestra sanatçılarının eşlik etmesini istemesine sanatçılar, salgın nedeniyle sıcak bakmadı. ‘Gönüllü sanatçıların’ 12-15 civarında olması üzerine, Genel Müdür, tepki göstermiştir. İzmir sanatçılarından sendikamıza gelen şikâyetlerle birlikte durumu bir üst düzey bakanlık yetkilisine ilettik.

Sonrasında orada konser yapılmasının mümkün olmadığının görülmesi üzerine İzmir DOB’dan vazgeçilmiş, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Karşıyaka Oda Orkestrası’na teklif götürülmüş, oradan sonuç alınamayınca, Antalya Senfoni Orkestrası’na, oradan da gönüllü çıkmayınca, bu defa talep Antalya DOB Müdürlüğü’ne gelmiştir.”

‘GÖREVDEN ALINACAK’

Program sonrası Antalya DOB Orkestra Müdürü’nün görevden alınarak, hakkında soruşturma açılacağının dillendirildiğini, ayrıca İzmir DOB Müdürü’nün de istifa ettiği ancak bu istifanın Genel Müdür Karahan tarafından kabul edilmediği bilgisinin kendisine geldiğini söyleyen Eryetli, “Genel müdürlük, 80 kişinin can ve sağlık güvenliğini tehlikeye atarak, Rus ruleti oynamakta kararlıdır.

Covid-19 testleri negatif çıkan orkestra sanatçıları konser yolunda, çılgın proje macerasına gönderilirken, çok üzücü bir haber Amsterdam’dan gelmiştir. Orkestra şefi dahil, 102 sanatçının koronavirüse yakalandığı, 4 sanatçının ise hayatını kaybettiği bildirilmiştir.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı gibi salgın sürecinin ana karar mekanizması olan bilimsel kurumlar haberdar edilmiş, görüş ve izin alınmış mıdır? Bu konserde yeterli fiziki masafenin korunamayacağı göz önüne alınırsa, bu performans sanatsal olabilir mi? Antalya’da birçok çekim yapılabilecek mekân bulunurken neden 300 kilometre uzaklıktaki Hierapolis’de ısrar edilmiştir?” diye sordu.