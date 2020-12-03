Operasyonda ele geçirildi: Suikastlar kalemleri
Deniz’de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 50 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 kişinin kente suikast tabancası getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Muğla Kavşağı'nda operasyon düzenledi. Karayolunu trafiğe kapatan jandarma, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, çanta içinde kalem görünümlü 50 suikast tabancası ile 175 adet 7.65 milimetre çapında mermi ele geçirdi. Otomobili kullanan M.A.Ç. ile yanındaki N.O. adlı kadın gözaltına alındı. 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
KALEM GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST TABANCALARI
?Ele geçirilen suikast tabancaları, kalem görünümlü olduğu için kolayca saklanabiliyor. Arama noktalarından dikkat çekmeden geçiyor. Mermi ateşlendikten sonra boş kovanı diğer tabancalar gibi dışarıya atmadığı için olay yerinde delil bırakmıyor.
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