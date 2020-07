Opet'e 'Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markası' ödülü

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:25

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Opet Petrolcülük AŞ, akaryakıt dağıtım sektöründe "Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markası" oldu. En Değerli İlk 100 marka sıralamasında 14’üncü sırada yer alan ve geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artıran Opet, 570 milyon dolarlık marka değerine ulaştı. Türkiye’deki ‘En Güçlü Markalar’ sıralamasında ise geçen yıla göre bir sıra yükselerek 4’üncü sırada yer aldı. Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Tüm dünyayı etkileyen ve sektörümüzde de satış hacminde önemli düşüşe yol açan Covid-19 salgınına rağmen, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitemiz, esnek karar alma kabiliyetimiz ve yapılmayanı yaparak fark yaratan yaklaşımlarımızla, sektörün en hızlı ve istikrarlı büyüyen şirketiyiz. Bugüne kadar Türkiye’nin yakından takip ettiği ve büyük bir değişim yaratan Temiz Tuvalet Kampanyamız ile temizlik ve hijyen konusunda istasyonlarımızda önemli bir standart sağladık. 20 yıl önce başladığımız ve tuvaletlerimizi hijyen açısından en uygun hale getirdiğimiz bu projenin, insan hayatındaki önemi ve yarattığı fark yaşadığımız salgın günlerinde daha da çok ortaya çıktı. “Kadın Gücü” projemiz her geçen gün daha hızla büyüyor ve mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini sağlıyor. Öte yandan Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı ve Trafik Dedektifleri Projelerimiz ve Troya bölgesindeki çalışmalarımız ile ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. 2019 yılında sektörümüz bir önceki yıla göre neredeyse hiç büyümezken toplam beyaz ürünler olarak değerlendirdiğimizde, şirketimiz yüzde 7 oranında büyüyerek yüzde 19 pazar payına ulaştı.”

BİZİ MOTİVE EDİYOR

Cüneyt Ağca, "Opet istasyonları, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında; tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktalarına dönüşüyor. “In bakery by Divan”, “Koçtaş”, “Starbucks on the go”, “Lipton”, “Dardanel Mister No”, “Rossmann”, “Automix”, “TTec” ve “Toyzz Shop” gibi alanlarının en iyi markalarıyla işbirliği yaptık. İstasyonlarımızın, temizlik ve hijyen standartları her zaman olduğu gibi hassas bir şekilde takip edilmeye devam ediliyor. Market içinde sarı bant uygulaması ile sosyal mesafeye uygun bekleme alanları ve yönlendirmelerle hareket ediliyor. Bütün tedbirlerimizi bayilerimiz ile sürekli iletişim halinde uyguluyoruz. Tüm bu kararlılığımızın ve faaliyetlerimizin sonucu olarak Brandfinance 2020 Turkey Araştırması’nda ülkemizin en değerli 20 markası arasında yer aldık. Araştırma sonuçlarına göre sektörümüzün en değerli ve en güçlü markasıyız. Bu güzel gelişmeler işlerimizi tüketici odaklı ve bütünsel yapma yolunda itici bir güç olarak bizleri daha çok motive ediyor” ifadelerini kullandı.