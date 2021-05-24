Ordu Fatsa'da faaliyetteki madenin yeni hedefi bal ormanları
Ordu Fatsa Bahçeler Mahallesi’nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması nedeniyle fındık bahçeleri ile ormanlar çöle döndü. Çevre örgütleri duruma tepkili.
Fatsa’ya bağlı Aşağı Bahçeler ile Yukarı Bahçeler ve Tepeköy üçgeninde kalan altın rezervini çıkarmak için Haziran 2014’ten bu yana çalışma yürüten Altıntepe Madencilik, daha da geniş alanlara yayılmak için düğmeye bastı. Fatsa’da iki bin dönümlük yeşil alanı çöle çeviren Altıntepe Madencilik, fındık bahçelerinden sonra arıcılık faaliyeti nedeniyle “Bal Ormanları” denilen bölgedeki 65 bin meşe, gürgen ve kestane ağaçlarını da katletme hazırlığına başladı. Aşağı Bahçeler ile Yukarı Bahçeler ve Tepeköy mahallelerinde oturan yurttaşlar, duruma tepki gösterdi. Çevre örgütleri de dinamit kullanılarak yapılan patlamalar sonucunda meydana gelen heyelanlar için TMMOB’den rapor hazırlamasını isteyecek.
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