Fethiye'deki orman yangını söndürüldü: 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2021 Pazar, 22:34
Fethiye'deki orman yangını söndürüldü: 2 dönüm alan zarar gördü
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Fethiye'de Kargı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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