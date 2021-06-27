Fethiye'deki orman yangını söndürüldü: 2 dönüm alan zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Fethiye'de Kargı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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