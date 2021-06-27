Fethiye'deki orman yangını söndürüldü: 2 dönüm alan zarar gördü

27 Haziran 2021 Pazar, 22:34

Fethiye'de Kargı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.