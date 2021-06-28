Bingöl'de orman yangını günlerdir devam ediyor: 1000 dönümlük alan zarar gördü
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 gün önce çıkan ormanlık alandaki yangın halen söndürülemedi.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde, 25 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekipler aralıksız müdahale ediyor.
Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, 5 kepçe ve dozer, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlardan oluşan 45 ekip çalışma yürütüyor.
Zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdüren ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.
Önemli oranda söndürüldüğü belirtilen yangında, şimdiye kadar yaklaşık 1000 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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