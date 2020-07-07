Ortadan kaybolan baraj için 4 soru

07 Temmuz 2020 Salı, 09:55

Çankırı'daki Devrez Kızlaryolu Barajı'nın temeli 17 Aralık 2017'de törenle atıldı. Törene dönemin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve AKP milletvekilleri de katıldı. 450 milyon liraya mal olacak barajın, 156 bin dekar araziyi sulayacağı açıklandı.

Bakan Eroğlu törende yaptığı konuşmada ‘'Devrez Barajı Çankırı'nın yıllardır hasretle beklediği bir barajdır. Su biriktirme hacmi 103 milyon metreküp olacak'' dedi. Ardından Kızlaryolu Barajı şantiyesine bağlanılarak Devrez Barajı'nın temeli atıldı.

Ancak bölgeye gittiklerinde barajın temelini bile bulamadılar. Boş arazide, “İşte 450 milyon liralık olmayan baraj'' diye fotoğraf çektirdiler. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, ‘'Barajı aradık ama bulamadık, hiç kimse de akıbetini bilmiyor'' dedi.

"BARAJI’NIN VARLIĞINA DAİR NEDEN HALEN İZ YOK"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen ise konuya Meclis gündemine taşıdı. Özen, Tarım ve Orman BakanıBekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

-17 Aralık 2017’de dönemin ilgili bakanı tarafından temeli atılmasına rağmen Çankırı’daki Devrez Kızlaryolu Barajı’nın varlığına dair neden halen herhangi bir iz bulunmamaktadır?

-Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı’nın fiilen hayata geçirilmesi için herhangi bir planınız var mıdır?

-Bu baraj için herhangi bir ödenek alınmış mıdır? Alındıysa nerelere harcanmıştır?

-Bu baraj hayata geçirilmemesine rağmen kamuoyu neden bugüne kadar yanlış bilgilendirilmiştir?