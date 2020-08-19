Oscar ödüllü oyuncu Cuba Gooding Jr.’ın 2013’te bir kadına tecavüz ettiği idda ediliyor

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:34

“Jerry Maguire” filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Oscar ödülü sahibi olan ABD’li youncu Cuba Gooding Jr’ın bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Bu suçlama ile böylece oyuncunun halen devam eden taciz vakasına bir de tecavüz soruşturması eklendi.

Gerçek adı açıklanmayan ve Jane Doe olarak anılan tecavüz kurbanı kadın Cuba Gooding Jr ile 2013’ün ağustos ayında Manhatta’da bir barda tanıştığını ve ünlü oyuncunun kendisini içki içmek için yakındaki bir otele davet ettiğini söyledi.

New York savcılığı tarafından açılan dava dosyasında yazanlara göre Gooding daha sonra üzerine değiştirmek için odasına çıkarken kadını da davet etmiş ve orada ona tecavüz etmiş.



Gooding’in avukatı Mark Jay Heller ise iddiaların asıl olduğunu ileri sürdü ve “Yedi yıl önce olmuş bir olay. Kimse şikayette bulunmamış. Bu suçlamaların düşeceğine inanıyoruz” dedi.



Cuba Gooding Jr 2018 yılında bir gece kulübünde üç kadını taciz ettiği için mahkemeye çıkarılmış ama suçsuz olduğunu ileri sürmüştü. Oyuncunun bu taciz davası da halen devam ediyor.









