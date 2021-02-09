Osman Hamdi Bey'den Picasso'ya çocuklar için sanat

09 Şubat 2021 Salı, 00:30

Bu kitabı nasıl kullanmalı merak mı ediyorsunuz? Basit. Tepe tepe kullanmalı! Peki, o zaman bir başka soru: Bir kitap nasıl tepe tepe kullanılır? Şıkları şöyle veriyor Osman Hamdi Bey'den Picasso'ya Çocuklar İçin Sanat kitabının yazarı Süreyya Evren:

a) Rahat olursun. Arkana yaslanırsın. Kitabı eline alır, okumadan sayfaları çevirir, resimlerine bakarsın…

b) 'Bu kitap sanatın dünyasına bir yolculuk, bir serüven,' diyen babana bakarsın ve 'madem sanat başka bir dünyada o zaman neden uzay gemisi ile gitmiyoruz?' diye sorarsın. Astronot kıyafetini giymeye başlarsın…

c) Kitabı tepe tepe kullanabilmek için gördüğün yerde tepeler, durmadan tekme atarsın! 'Sanatıma gelene bir tekme,' diye de şarkısını söylersin. Ayağın vurmaktan acıyınca durup kitabı eline alırsın. Kültür zamanı!..

d) Kitabı sert bir zemin olarak yereserip üzerine koyduğun beyaz kağıda resim yaparsın.

e) Baştan başlayıp sona kadar gidersin. Sondan başlayıp başa dönersin. Ortadan başlayıp kenarlara doğru okursun. Alttan başlayıp yukarı doğru okur ve gökyüzüne yükselirsin. Dikkat, Örümcek Adam'a çarpma!

Dünyanın farklı yerlerinde sanatçılar yepyeni olasılıklar keşfedip duruyorlar. Sanat akla hayale gelmeyecek olanın akla hayale gelmesi olmayı sürdürüyor. Osman Hamdi Bey'den Picasso'ya Çocuklar İçin Sanat meraklı bir kitap. Sanatçıların yapıp ettikleriyle ilgileniyor, yaşamı seviyor ve acaba başka neler yapabiliriz diye sormaktan da hoşlanıyor. Tek vaadi, bir gezinti! Sanat dünyasında oksijen maskesini çıkarıp dolaşmak isteyenler için yazıldı. Ne dersiniz, belki de sanat dünyasında hayat vardır?

Başka neler mi var kitapta? “En güncel sanatçılarımızdan 20. yüzyılın kritik sanat akımlarına geniş çerçeve... Başyapıtlar, deneysel eserler, yenilikler... Kübizm, dadaizm, soyut dışavurumculuk, kavramsal sanat, ilişkisel sanat, Genç Britanyalı Sanatçılar ve diğerleri... Galeriler nedir, müzayedede ne olur, müzi nasıl gezilir, bienallerin özelliği nedir?... Resim, heykel, fotoğraf, video art, yerleştirme, performans ve diğerleri... Çocukları sanata yakınlaştırmak için özel tasarlanmış onlarca etkinlik...

Osman Hamdi Bey'den Picasso'ya Çocuklar İçin Sanat / Süreyya Evren / Pan Yayıncılık / 172 s.