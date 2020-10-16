Osman Kavala’nın iddianamesini hazırlayan savcı, bakan yardımcılığına atandı

16 Ekim 2020 Cuma, 10:23

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Daha önce Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan Öner'in yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Yılmaz, Gezi davasından beraat eden iş insanı Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı. Yılmaz aynı zamanda Hakimler Savcılar Kurulu’nda hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire’de görev yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer kararlar ise şöyle:

-Sağlık Bakanlığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FTR) Çalışma Grubu Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

-Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nda açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Coşkun Çekiciler atandı.