Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmaniye- Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 ABY 437 plakalı hafif ticari araç, Serkan Avcı'nın kullandığı 80 GU 882 plakalı otomobil ile çarpıştı. Her iki araç da çarpışmanın şiddetiyle yolun dışına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cesedi, morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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