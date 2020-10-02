Osmaniye'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

Osmaniye'de eşi Emel Orhan'ı ve ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş.'yi pompalı tüfekle vuran Gökmen Orhan, polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybetti.

AA
02 Ekim 2020 Cuma, 11:04
Osmaniye'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı
Abone Ol google-news

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde Gökmen Orhan Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel Orhan'ı pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra Baş Mahallesi'nde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vuran Gökmen O, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.

Yaralı Emel Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisi sürüyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler