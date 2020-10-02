Osmaniye'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

02 Ekim 2020 Cuma, 11:04

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'nde Gökmen Orhan Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel Orhan'ı pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra Baş Mahallesi'nde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vuran Gökmen O, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.

Yaralı Emel Orhan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisi sürüyor.