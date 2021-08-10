Osmaniye'de rastgele açılan ateş açılması sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı
Osmaniye’de havaya ateş açılması sonucu, bir evin balkonunda bulunan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.
Bu sırada evin balkonunda 'kız isteme ve tatlı merasimi' için bulunduğu belirtilen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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