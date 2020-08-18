Ot yolmanın ardından bu kez bahçe sulama sürgünü!
AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin santralinde çalışan, yüzde 52 oranında bedensel engelli kadın ile işitme ve konuşma engelli 2 personel bahçe sulamada görevlendirildi.
Afyonkarahisar'da Belediye Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık'ın “ot yolmakla” görevlendirilmesinin ardından, personele yönelik tartışmalı yeni yer değiştirmeler ortaya çıktı.
KOLUNU KULLANAMIYOR
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, vücudunda yüzde 52 oranında engel bulunan ve Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şube Başkanı olan Nazife Kozan Göl, belediyenin telefon santralinde çalışırken, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edilip bahçe temizliği ve bitkileri sulamakla görevlendirildi. İşitme ve konuşma engelli Selami Yıldırım ile işitme engelli Abdullah Yılmaz da belediyede çayçılık yaparken, bahçe sulamakla görevlendirildi. Belediye Beyaz Masa'da halkla ilişkiler sekreterliği yapan Hülya Ayçiçek ise Park Bahçeler Müdürlüğü'ne tayin edildi.
MOBBİNG UYGULANIYOR
AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nde personele mobbing uygulandığını savunan CHP Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
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