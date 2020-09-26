Otelde, kadınları kaçırdıkları gizli geçit bulundu
Trabzon'da bir otele düzenlenen baskında yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçit bulundu.
Trabzon'da Asayiş Büro Amirliği Ahlak Masası ekipleri, Ortahisar İlçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otele baskın düzenledi.
KALORİFER PETEĞİNİN ARKASINDA GİZLİ GEÇİT
Baskında ekiplerin bir otel odasındaki kalorifer peteği dikkatlerini çekti. Yapılan incelemede kalorifer peteği öne çekildiğinde arkasından yan binaya geçilen gizli bir geçit tespit edildi.
Yapılan incelemede yan binada bulunan ve fuhuş baskınlarında gizlenen 2'si Kırgızistan ve biri Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, Z.S., N.B. ve G.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere gerekli mercilere gönderildi.
BASKINLARDA HABER VERİYORLARDI
Öte yandan söz konusu otelin işletmecileri F.B. ve H.İ. ise fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilirken, şahısların ilk ifadesinde fuhuş baskını sırasında otel odasında bulunan kızlara telefonla haber vererek yan binaya kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten geçmelerini sağladıklarını söyledikleri öğrenildi.
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