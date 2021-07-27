Otomobil tarlaya uçtu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA
27 Temmuz 2021 Salı, 23:00
Otomobil tarlaya uçtu
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İzmir Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisi yakınlarında Meltem A. (29) yönetimindeki 35 GE 3921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada, yaralanan sürücü Meltem A. ile çocukları Hasan A. (10) ve Halil A. (8) kazayı gören vatandaşların araçlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 


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