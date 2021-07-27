Otomobil tarlaya uçtu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İzmir Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisi yakınlarında Meltem A. (29) yönetimindeki 35 GE 3921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada, yaralanan sürücü Meltem A. ile çocukları Hasan A. (10) ve Halil A. (8) kazayı gören vatandaşların araçlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Video Haberler
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- İzmir'de deprem!