Oxford'lu bilim insanlarını geliştirdiği Covid-19 aşısı, erken denemede olumlu yanıt gösterdi
İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen AstraZeneca Covid-19 aşısının ilk insan denemesi umut vaat ediyor.
Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, AstraZeneca’nın deneysel Covid-19 aşısı güvenlidir ve sağlıklı gönüllülerde yapılan erken dönem klinik çalışmalarında bağışıklık tepkisi üretmiştir.
Lancet tıp dergisinde yayınlanan deneme sonuçlarına göre, AZD1222 adı verilen ve AstraZeneca ve İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmiş olan aşı, herhangi bir ciddi yan etki yaratmadı, antikor ve T hücresi bağışıklık tepkilerine yol açmadı.
Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Müdürü Profesör Adrian Hill, CNBC'ye yaptığı açıklamada, güçlü bağışıklık tepkisinin, aşının virüse karşı koruma sağlama olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldiğini, ancak hiçbir şeyin garanti edilmediğini söyledi. Bilim insanlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD'de insan denemelerine başlamayı umduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Tek doz ve iki doz aşı kullanıyoruz. Bu dünya çapında bir değişim. İki dozdan sonra daha güçlü bağışıklık tepkileri görsek de her ikisi de yararlı bağışıklık tepkileri veriyor gibi görünüyor. Gönüllüleri takip etmeye devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde başka yerlerde de denenmeye başlar."
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