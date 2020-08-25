Oya Ersoy’dan Bakan Koca’ya: “Herhangi bir yurttaş bir ay içeresinde 8 adet COVID-19 testi yaptırabiliyor mu?”

25 Ağustos 2020 Salı, 17:56

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, pandemiyle mücadelede en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına “düzenli” COVID-19 testi yapılmazken AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’in nasıl “düzenli” test yaptırabildiğini sordu.

Sendika.org'da yer alan habere göre,

“Pandemiyle mücadelede tüm yurttaşlara eşit sağlık hizmeti sunmak yerine belli bir kesime ‘düzenli’ koronavirüs testi ayrıcalığı sunuluyor” diyen Ersoy, yurttaşların kendi iradeleri ile pandemiyle mücadelede tek başına bırakıldığını söyledi.

“HALK SAĞLIĞINI ÖNCELİĞİNE ALAN BİR POLİTİKA YÜRÜTÜLMÜYOR”

Özellikle fabrika ve çalışan sayısının fazla olduğu işyerlerinde pandemiye karşı etkin önlemlerin alınmadığının altını çizen Ersoy, “Eğer önlemler alınmazsa Ekim ayında ülkemizde salgının önüne geçilemeyecek ve birçok yurttaş koronavirüse yakalanacaktır” dedi.

Pandemi ile planlı, bilimsel ve halk sağlığını önceliğine alan bir sağlık politikası yürütülmediğini vurgulayan Ersoy, “Şöyle bir durum olabilir mi? Aynı ailede yaşayan bir ebeveynin COVID-19 testi pozitif çıkıyor ancak diğer aile üyelerine şikâyetleri olmadığı gerekçe gösterilerek test yapılmıyor. Peki ya onlarda da varsa? Test yapılmazsa nasıl bilinebilir?” ifadelerini kullandı.

“EŞİTSİZLİĞE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM”

Ersoy sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Ülkede işsiz yurttaş sayısı milyonlara dayandı, her gün bir kadın katledildi, enflasyon tavana çıktı, eğitim ve sağlık hizmeti piyasalaştı, doğa talana açıldı, doğa canlıları ‘av sporu’ adı altında katledildi, COVID-19 ile mücadelede yurttaş kendi önlemlerini aldı, testler belli bir kesime yapıldı.

Ben de diyorum ki; başta eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkımız olmak üzere en temel yurttaşlık haklarımızı gasp eden, bir avuç sermayenin çıkarı için işimize, aşımıza el koyan, doğayı talan eden AKP iktidarı tarafından yukarıdan aşağıya örgütlenen eşitsizliğe karşı mücadeleye devam.”

Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Ülkemizde “düzenli” COVID-19 testi uygulaması yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise kimlere hangi şartlarda yapılmaktadır?

Düzenli olarak COVID-19 testi yapılan kurumlar var mıdır? Varsa hangileridir?

Sağlık Bakanlığı olarak “düzenli test yapılması” için talimat verdiğiniz kurumlar var mıdır? “Düzenli test yapılması” için Bakanlığınız tarafından belirlenmiş kriterler nelerdir?

Hastanelerde görev yapan hekim, hemşire, sağlık personeli ve diğer sağlık hizmetlerine yardımcı olan personellere “düzenli” COVID-19 testi yapılmamasının nedeni nedir?

COVID-19 hastalarıyla “temaslı” olan yurttaşlara test yapılmaması, belirti göstermeyen COVID-19 hastalarının toplum içinde dolaşımına ve salgının yayılmasına neden olmayacak mıdır?

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil düzenli COVID-19 testini nasıl yaptırmaktadır? Yaptırdıkları testler Sağlık Bakanlığınızın yayınladığı test istatistiklerinde yer almakta mıdır?

Herhangi bir yurttaş hastanelere başvurduğunda bir ay içeresinde 8 adet COVID-19 testi yaptırabiliyor mu?