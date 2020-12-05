Özcan Alper, Kemal Varol’un 'Âşıklar Bayramı'nı sinemaya uyarlayacak

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:35

Ulusal ve uluslararası festivallere konuk olan filmleriyle pek çok ödül kazanan Özcan Alper, ilk kez bir edebiyat uyarlaması çekecek.

Özcan Alper, pandemi sürecinde çektiği ve post prodüksiyon aşamasında olan "Karanlık Gece" filminden sonra, yapımcılığını Nar Film'in üstleneceği "Âşıklar Bayramı"nın çekimlerine başlayacak. Alper, filmin senaryosunu Kemal Varol ile birlikte kaleme aldı.

Oyuncu seçimleri devam eden filmin 2021 yılında çekilmesi planlanıyor.

'ÂŞIKLAR BAYRAMI'

2019’da Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı seçilen ve 2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’ne değer görülen "Âşıklar Bayramı" İletişim Yayınları’nca okura sunuldu.

Kemal Varol, eserinde, 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş saz aşığı Heves Ali ile avukat oğlu Yusuf’un Kars’a doğru zorlu yolculuklarını anlatıyor.

"Evvela, baba-oğul hesaplaşmasına dair bir roman bu… Kırgınlığın, kızgınlığın, suçluluk duygusuyla, hayatından çıkartma arzusunun kopamamakla boğuştuğu bir hesaplaşma. Romanın kahramanı avukatın ‘Her oğul gibi, ne kadar direnirsem direneyim daha en başından babama karşı yeniktim’ hissinin hep orada durduğu bir hesaplaşma."