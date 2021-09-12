Özdağ ziyaret etti diye mezarlıkta 'temizlik' yaptılar

12 Eylül 2021 Pazar, 13:51

Partisinin Bingöl'deki açılış etkinlikleri için şehre gelen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 1979 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren MHP'li Bingöl eski belediye başkanı Hikmet Tekin'in mezarını ziyaret etti.

Özdağ, ziyaretin fotoğraflarını da paylaştığı Twitter gönderisinde, Hikmet Tekin'in başkan seçilme sürecini ve silahlı saldırı sonucu öldürülüşünü anlatıp "Bugün Bingöl'e yine geldik ve Hikmet Tekin ağabeyimizin mezarını ziyaret ettik. Rabbimizin rahmeti üzerine olsun. Bu aziz vatan,bu aziz Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar bir ve beraber yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları ise Özdağ'ın ziyaretinin ardından mezarlıkta "temizlik" yaptı. Yapılan faaliyetin fotoğraflarını Bingöl Ülkü Ocakları Başkanı Mesut Boğatemur duyurdu.

Boğatemur, Selçuk Özdağ'ın paylaşımını alıntıladığı Twitter paylaşımında, mezarlıkta yapılan temizliğin fotoğraflarını "Ülkücü hareketin neferleri kirli ellerinizin değdiği şehidimizin kabrini gül sularıyla arındırdı. Emeği geçen ülküdaşlarıma teşekkür ederim.." diyerek paylaştı.

Fotoğraflarda MHP'lilerin Hikmet Tekin ve ailesinin mezar taşlarını, mezarlıkların bulunduğu yerin zeminindeki halıları gül suyu kullanarak temizlediği görülüyor.







