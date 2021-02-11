Özgecan Aslan'ın adı Sarıyer'de yaşıyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:33

Türkiye’de kadın olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Gelir dengesizliği, toplum ve aile baskısı gibi kadınları sosyal hayatın dışına iten olguların yanında psikolojik, ekonomik, cinsel, sözel şiddete maruz kalan kadınlar ya hayatları boyunca şiddete maruz kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet araştırmalarına göre ülkemizde kadınların en az üçte biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde her yıl binlerce kadın gördüğü şiddet neticesinde hayatını kaybediyor. O kadınlardan biri de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan.. Sarıyer Belediyesi Mersin’de katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın adını kurduğu kadın danışma merkezinde yaşatıyor. Kadınların toplumsal yargılar karşısında maruz kaldıkları psikolojik ve fiziksel şiddetin yarattığı hasarı gidermesinde yardımcı olabilmek amacıyla hizmete açılan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Sarıyerli kadınların yaralarını sarıyor. Merkezde, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, aile içi iletişim ve anne baba tutumları, eşler arasında rol gerekleri ve beklentileri, aile içi iletişim, psikolojik-ekonomik-fiziksel ve cinsel şiddet, ebeveyn – çocuk problemleri, boşanma ve yas dönemi terapilerinin yanı sıra pedagog, psikolojik danışmanlık ile hukuki danışmanlık hizmetleri ücretsiz veriliyor.

KADINLARIN SORUNLARINA ÇÖZÜM

Sarıyer Belediye Meclisi’nin 2015 yılında aldığı karar doğrultusunda ilçede yaşayan tüm kadınların sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için açılan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadın Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütüyor. Merkezde kadınlara verilen destek onların talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Kurumda uzmanlar tarafından pedagog desteği, psikolog desteği ve hukuksal destek de veriliyor.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

Merkeze yardım talebi ile başvuran kadınlar ön görüşmenin ardından psikolog ve hukukçular ile birebir görüşerek şikayetini dile getiriyor. Bu görüşmenin ardından uzmanlar gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Maddi destek veya çocukları için eğitim desteği isteyen kadınların sorunları yine kurum içinde çözülürken şiddet gören, sığınma talebinde bulunan kadınlar ise psikolog ve avukat desteği veriliyor. Sığınma merkezleriyle iş birliği halinde çalışan merkez böyle bir talep olduğunda kadınları sığınma merkezlerine yönlendiriyor. Bunların yanı sıra kadınları sosyal yaşama kazandırmak için bilgilendirici seminerler, paneller, kent içi geziler de düzenleniyor.