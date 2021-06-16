Özgür Demirtaş'tan 'genç işsizler' için çözüm önerisi: Acilen durdurulmalı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:37

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunun gençler arası işsizliğin dayanılamayacak boyutlara çıkması olduğunu belirterek "Askeri Harcama bölü Milli Gelir sıralamasındaki ilk 3 ülke, Hukuk ve Adalet sıralamasında ilk 20’de bile değil" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Askeri Harcama bölü Milli Gelir sıralamasındaki ilk 3 ülke: Hukuk ve Adalet sıralamasında ilk 20’de bile değil. Twit bu kadar…

Sorun: Gençler arası işsizliğin dayanılamayacak boyutlara çıkması.

Çözüm: Şov amaçlı yapılıp, para yiyen yatırımların acilen durdurulması. Onun yerine 21. Yüzyıl trendlerine uygun yazılım, bioteknoloji, blockchain, büyükveri projelerine destek verilip istihdam yaratılması…



