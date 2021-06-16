Özgür Demirtaş'tan 'genç işsizler' için çözüm önerisi: Acilen durdurulmalı

Ekonomist Özgür Demirtaş, genç işsizler' için çözüm önerileri sundu. Demirtaş, "Şov amaçlı yapılıp, para yiyen yatırımların acilen durdurulması. Onun yerine 21. Yüzyıl trendlerine uygun yazılım, bioteknoloji, blockchain, büyükveri projelerine destek verilip istihdam yaratılması…" diye yazdı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:37
Özgür Demirtaş'tan 'genç işsizler' için çözüm önerisi: Acilen durdurulmalı
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Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunun gençler arası işsizliğin dayanılamayacak boyutlara çıkması olduğunu belirterek "Askeri Harcama bölü Milli Gelir sıralamasındaki ilk 3 ülke, Hukuk ve Adalet sıralamasında ilk 20’de bile değil" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Askeri Harcama bölü Milli Gelir sıralamasındaki ilk 3 ülke: Hukuk ve Adalet sıralamasında ilk 20’de bile değil. Twit bu kadar…

Sorun: Gençler arası işsizliğin dayanılamayacak boyutlara çıkması.

Çözüm: Şov amaçlı yapılıp, para yiyen yatırımların acilen durdurulması. Onun yerine 21. Yüzyıl trendlerine uygun yazılım, bioteknoloji, blockchain, büyükveri projelerine destek verilip istihdam yaratılması…



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