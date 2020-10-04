Özgür Özel'den Koca'ya 'ek ödeme' tepkisi: Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz

04 Ekim 2020 Pazar, 17:52

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 'ek ödeme' yapılmasına dair yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

Koca, ''Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" değerlendirmesinde bulunarak, 'ek ödeme' süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

CHP'li Özel, Koca'ya seslenerek yapılan ek ödemelere, ''Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz'' diyerek tepki gösterdi.

Twitter üzerinden Koca'ya tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Fahrettin Koca, sağlık emekçilerine söz verdiğiniz COVİD ek ödemeleri Manisa’da nihayet dün yapıldı. Gece gündüz COVİD’li hasta taşıyan ambulans şöförü abimize yapılan ek ödeme 7 TL. Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz''