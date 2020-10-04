Özgür Özel'den Koca'ya 'ek ödeme' tepkisi: Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, sağlık emekçilerine 'ek ödeme' altında ödenen rakamlara tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Özel, ''Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 'ek ödeme' yapılmasına dair yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.
Koca, ''Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum" değerlendirmesinde bulunarak, 'ek ödeme' süresinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
CHP'li Özel, Koca'ya seslenerek yapılan ek ödemelere, ''Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz'' diyerek tepki gösterdi.
Twitter üzerinden Koca'ya tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:
''Sayın Fahrettin Koca, sağlık emekçilerine söz verdiğiniz COVİD ek ödemeleri Manisa’da nihayet dün yapıldı. Gece gündüz COVİD’li hasta taşıyan ambulans şöförü abimize yapılan ek ödeme 7 TL. Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz''
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