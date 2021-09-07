Özgür Özel’den üzüm fiyatına tepki: "Kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz, böyle fiyat olmaz olsun"

07 Eylül 2021 Salı, 19:12

CHP'li Özgür Özel, kuru üzümün kilosunun 13 lira olarak belirlenmesine tepkisini 14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali'nde gösterdi. Özel, “Şu anda verilen fiyat üreticiyi yakan, ama birilerini zengin eden fiyattır. Gün gelince bunun hesabı sorulur. Ancak siz bu fiyatı kabul etmezseniz, itiraz ederseniz, eminim mecburen düzenleme yapılacak. Bu fiyatı kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz. Böyle fiyat olmaz olsun” dedi.

CHP Grup Başkanvekili, Manisa milletvekili Özgür Özel, Saruhanlı ilçesinde düzenlenen 14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali’ne katıldı. Bugün yapılan açılış töreninde konuşan Özel, TMO’nun açıkladığı üzüm fiyatını eleştirdi. Özel şunları söyledi:

“CUMHURBAŞKANI, PAKDEMİRLİ AÇIKLAYAMADI, İNTERNETE KOYDULAR FİYATI”

“Üzümcünün yüzü gülerse Manisa’nın yüzü gülüyor. Bu festival üzümcünün yüzünü güldürmek için yapıldı, ancak ne hazin bir tesadüftür ki birkaç saat önce açıklanan üzüm fiyatları hepimizin yüzünü astı, bağcının sofrasına ateş düşürdü. Haftalardır iyi bir üzüm fiyatı açıklansın diye gayret gösteriyoruz. Sözlerini hatırlatıyoruz. ‘İki doların altında hiç üzüm almadık.’ İki dolar bugün 17 liradır. Biz 18 liralık fiyatın adil olduğunu söyledik. Ziraat odası başkanları 16 liraya kadar rıza gösterdiler ama ‘altında perişan oluruz’ dediler. Bakan Pakdemirli Manisalıdır. ‘Konu üzüm olunca, bu işin siyaseti olmaz’ dedik. Kendisinden talepte bulunduk. Mektup yazdık. ‘Üzümcünün yüzünü güldürmenizi bekliyoruz’ dedik. Cumhurbaşkanı üzüm fiyatını açıklayamadı. Bekir Pakdemirli açıklayamadı. İnternete koydular açıklamayı. 13 lira fiyat verdiler. Geçen sene zaten 12 buçuk liraydı."

“İTİRAZ EDELİM, İSYAN EDELİM, BU FİYATIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYELİM”

"Üzüm işletmelerinden ağlayarak geliyordu çiftçiler. ‘Aman üzümünüzü satmayın, bedavaya gitmesin’ dediğimiz üzüm, şu anda dünden de kötü fiyat fiyata alınıyor. Üreticinin, bağcının, üzümcünün ocağına, yüreğine ateş düştü. Bunun siyasi partisi yok. Bunu kabullenmeyin. İtiraz edelim, isyan edelim. Bu fiyatın düzeltilmesini isteyelim. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Şu anda verilen fiyat üreticiyi yakan ama birilerini zengin eden fiyattır. Gün gelince bunun hesabı sorulur. Ancak siz bu fiyatı kabul etmezseniz, itiraz ederseniz, eminim mecburen düzenleme yapılacak. Bu fiyatı kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz, isyan ediyoruz. Böyle fiyat olmaz olsun. 12 buçuk liradan üzüm alan 2 dolardan sattırıp bir avuç adamı zengin etmeye kimsenin hakkı yok. Ensesi yanık olmuş amcamın, teyzemin alın terini alıp birilerine peşkeş çekenlere yazıklar olsun diyoruz. Kim itiraz ederse yanındayız arkandayız. Kim susarsa onun da sonuna kadar karşısındayız.”