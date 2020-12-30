CHP'li Öztunç: Fahrettin Koca, bütün sağlık politikasını aldatma üzerine kurmuş

30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:52

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgına yönelik izlenen politikalar nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik eleştirilerde bulunan Öztunç, "Sayın Fahrettin Koca, bütün sağlık politikasını aldatma üzerine kurmuş. Bilim Kurulu daha ne zamana kadar bu duruma sessiz kalacak?" diye sordu.

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI TEKLİFİ GETİRİN

Bir günde üç kadın cinayeti yaşandı üç can. Kadın cinayetlerine ‘artık yeter’ diyoruz. Kadın cinayetlerine durduramayan, engelleyemeyen, durdurmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olduğum için utanıyorum, kahroluyorum. Kadın cinayetlerinin durması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması gereken hangi kanun varsa Adalet ve Kalkınma Partisi bunu getirsin, biz CHP olarak destek olma sözünü veriyoruz. CHP olarak defalarca kanun teklifi verdik ama hepsi AK Parti tarafından reddedildi. ‘Biz muhalefetin getirdiği kanun teklifini kabul etmeyiz’ diyorsa kendileri versinler kanun teklifini, biz sonuna kadar söz veriyoruz getirecekleri tüm düzenlemeleri destek olacağız.

SAĞLIK POLİTİKASINI ALDATMA ÜZERİNE KURMUŞ

Bir COVİD süreci yaşıyoruz, pandemi süreci yaşıyoruz. COVİD süreci Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın toplumu aldatma huyuna sahip olduğunu herkese gösterdi. Önce maske ile aldattı ardından hasta sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı, son olarak aşı ile ilgili toplumu kandırdı. ‘Aşı ile ilgili hiçbir aracı firma yok, Devlet Malzeme Ofisi doğrudan alıyor’ demişti ama dün gece yaptığı açıklamada gördük ki bir lojistik firması işin içinde. Sorun bir lojistik firması olup olmaması değil, sorun Sayın Bakanın şeffaf olmamasıdır. Başından beri şeffaf olsa, sürecİ şeffaflıkla yönetse hiçbir sorun olmayacaktı. Muhalefet sıkıştırınca, konu gündeme gelince, bir lojistik firmasından Sayın Bakan söz etti. Firma ne kadar kazanacak, bu aracılık işinden bu firmanın kazancı ne olacak? Sayın Fahrettin Koca, bütün sağlık politikasını aldatma üzerine kurmuş. Bilim Kurulu daha ne zamana kadar bu duruma sessiz kalacak?

DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI

2020 yılı çevre konusunda gerçekten sıkıntılıydı. Bir yandan yeni maden ihaleleri, bir yandan siyanürle ayrıştırma işi, bir yandan çevre katliamları bir yandan depremler, seller, orman yangınları… Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıktı. Deprem oluyor medyada yer alıyor, ondan sonra unutuluyor, yeni bir depreme kadar kimse ağzını açmıyor. Deprem ile ilgili mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır, unutulmamalıdır. Fay hattı üzerinde bulunan bütün yerleşim alanlarında mutlaka hazırlık yapılmalı, deprem konusunda daha ciddi işler adım atmalıdır. Bir an evvel bir Deprem Bakanlığı kurulmalıdır.

HES'LER: HÜKÜMET, YANLIŞ POLİTİKA YÜRÜTÜYOR

Özellikle Giresun'da yaşanan sel felaketi, bir kez daha gündemimize HES gerçeğini getirdi. Hükümet yanlış bir politika yürütüyor. AK Parti hükümeti yağmuru şiddetini engelleyemez ama şiddetli bir yağmurdan sonra seli ve selin yarattığı can ve mal kaybını engelleyebiliriz. Bunun için yapılması gereken de HES’lere son verilmeli, dere yatakları ıslah edilmeli, dere yataklarına binaların yapılmasına izin verilmemelidir.

İTHAL ÇÖPLÜĞÜ

Türkiye’nin dört bir bölgesinde siyanürlü altın ayrışması işi yapılıyor. O kadar işi abarttılar ki artık Kapadokya'ya bile el attılar, Kapadokya'da Avanos'ta altın madeni çıkartılması için sondaj çalışmasına izin verdiler. Türkiye termik santraller ve ithal atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Yeni termik santraller yapmak istiyorlar Oysa artık çok geride kaldı termik santral teknolojisini, ülkelerin çoğu kullanmıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı daha 4 gün önce aynen şöyle söyledi; ‘iklim değişikliğine karşı ve hayvan hakları için mücadele etmediğiniz takdirde covid-19 son salgın olmayacak ve daha yıkıcı salgın hastalıklar maalesef olacak’ dedi.

HAYVAN HAKLARI YASALAŞMALI

Hayvan hakları kanunu, hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi, ‘getirin hep birlikte bu kanunu çıkartalım’ diyoruz. Bizim ya da hayvanseverlerin bu işte kabul görmüyorsa ‘bari leblebinin hatrına yasalaşsın’ diyorum"

“ERDOĞAN, YOLDA BIRAKMA KONUSUNDA YETENEKLİ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sosyal medya hesabından “biz ilçe teşkilatlarında çalışarak elektrik direklerine bayrak atarak partili olduk, sonunda mancınık ile atıldık, siz ise zekanız, eğitim ve babanız sayesinde horozluk yaptınız, şimdi ise partinizin başındasınız” demesi hakkında gelen soruya Öztunç şu yanıtı verdi:

“Sayın Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan'ın vefasızlığını tespit etmiş belli ki. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birlikte yola çıktıklarını tasfiye etme konusunda çok yeteneklidir, Erbakan Hoca ile başladı daha sonra çevresindekilerle kullanıyor, kullandıktan sonra işi bittikten sonra da tasfiye ediyor. Erdoğan'ın en büyük özelliği bugün budur. Sayın Erdoğan çevresindeki dürüst insanların tamamına yakını tavsiye etmiştir ama hırsızları, yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, sahte diploma kullananları baş tacı etmiştir.”

“SARAYDAN ALDIKLARI TALİMATLA HAREKET EDİYORLAR”

Anayasa Mahkemesi’nin Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetmesine ilişkin Öztunç, “Anayasa Mahkemesi’nde yapılan son seçimin etkisidir bu. Belli ki üyeler Anayasa’ya göre değil, Saraydan aldıkları talimatla hareket ediyorlar. Erdoğan ‘bizi bağlamaz’ diyor ama milleti bağlıyor. Çünkü milletin cebinden gidiyor” dedi.

“SARAYDAKİ EĞLENCEYE KİMSE BAKMIYOR”

Bolu Valiliği’nden “Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek” denilmesi hakkında Öztunç, “Bir bu eksikti bu da oldu. Covid bahanesi ile evlere girilecek. Yeni yılda insanların evinde oturmak yasak ama sarayda Irak Başbakanına ziyafet yapmak serbest. Oraya neden bakmıyor kimse. Vatandaş gariban sofrasında yeni yıla girecek, bu baskılanacak ama Sarayda eğlence serbest. Allah bunlara akıl fikir versin” diye konuştu.