"Özür dile Erdoğan" kampanyasına Kılıçdaroğlu da katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de siyaset yapan kadınları kastederek söylediği "vitrindeki manken" sözlerinin başlatılan "Özür dile erdoğan" kampanyasına katıldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.
Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından birçok isim "Özdür dile Erdoğan" kampanyasına katılarak tepki gösterdi. Kampanyaya son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da katılarak bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Kadınlar hangi partide siyaset yapacaklarına kendileri karar verir. Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir! Özür dile Erdoğan"
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