Pamukkale'yi 2020'de 625 bin kişi ziyaret etti

01 Ocak 2021 Cuma, 14:10

Travertenleriyle ünlü "beyaz cennet" Pamukkale, geçen yıl 625 bin 120 yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ve nisan aylarında tamamen sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da kapılarını yeniden açan Pamukkale, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı.

Pamukkale'yi görmek için yıl boyunca gelen 625 bin 120 yerli ve yabancı turist, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüdü, Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yolculuğa çıkıp, yaz-kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza girmenin keyfini yaşadı.

Pamukkale'ye 2019'da 2 milyon 580 bin 245 yerli ve yabancı turist gelmişti. 2019 yılı, 2 milyon 128 bin 880 turistin geldiği 2018'i de geride bırakarak beldenin en çok turisti ağırladığı yıl olmuştu.

"2021 İÇİN UNUMTLUYUZ"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, pandemi nedeniyle önceki yıla göre turist sayısında 2 milyona yakın azalma olduğunu söyledi.

Turizmin yapılabildiği aylarda Pamukkale'ye ilginin kaybolmadığını gözlemlediklerini aktaran Şen, şöyle konuştu:

"Pandemi olmasaydı turist sayısının 3 milyonun üzerine çıkacağından şüphemiz yoktu. 2020 yılına girerken çok büyük umutlarımız vardı ama pandemiyle beraber bu sayının 625 binlere düştüğünü ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi kaybettiğimizi gördük. 2021 için ise umutluyuz. En azından aşının çıkması, tüm dünyada uygulanmaya başlaması çok önemli. Turizm adına aşılamanın hızlı bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını temenni ediyoruz."

Ülkeye gelecek yabancı misafirlerin öncelikle sağlık güvencelerini ön plana çıkartacağını belirten Şen, "Kendi ülkelerinde aşı oldularsa da gidecekleri ülkelerde de aşılamanın bitmiş veya devam ediyor olması tercih sebebi olacaktır. Aşının ardından vaka sayılarında düşüş olursa en azından 2020 yılında yaşadığımız turist kayıplarını telafi edeceğimizi düşünüyorum. 2019 yılında yakaladığımız rakamlara ulaşamasak da ilerleyen dönemde 3 milyon turist hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.