Pandemide sahiplenilen her beş köpekten biri terk edilme riskiyle karşı karşıya

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:45

İngiltere, yaklaşık 18 aylık karantinanın ardından 19 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ile maske önlemlerini kaldırmaya ve daha 'normal' bir hayata geçmeye hazırlanıyor. Durum birçok insan tarafından memnuniyetle karşılanacak olsa da, yeni araştırmalar, karantina sonrası dönemin pandeminin ortasında sahiplenilen köpekler için kötü haber anlamına geliyor.

SAHİPLERİN ENDİŞESİ

NTV'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir köpek kulübü olan The Kennel Club'dan uzmanlar, her beş köpek sahibinden birinin, karantina sonrası köpeklerini terk etmeyi düşündüklerini açıkladı. Söz konusu kararın, büyük ölçüde ofislerin, barların ve restoranların köpek dostu olmadığına dair korkulardan kaynaklandığı belirtildi.

The Kennel Club sözcüsü Bill Lambert, "Köpekler sahipleriyle birlikte bir yerlere giremezse ve pandemi sonrası yaşam tarzlarına uyum sağlayamazlarsa,, bazıları evde çok uzun süre yalnız kalacak, hatta ne yazık ki yeniden sahiplendirİlecek veya terk edilecek” dedi.

'KÖPEKLER İÇİN YIKICI SONUÇLARI OLACAK'

Lambert sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sonuçlar, karantina sırasında pek çok kişi için can simidi olduktan sonra geride bırakılmayı hak etmeyen köpekleri için oldukça yıkıcı olabilir. Köpekler de insanlar gibi depresyona girebilir ve sokağa alışmakta uyum problemleri yaşayabilir."

3.2 MİLYON HANE EVCİL HAYVAN EDİNİLDİ

Bununla birlikte araştırma, Pet Food Manufacturers' Association adlı kuruluşun İngiltere’de toplam 3.2 milyon hanenin pandeminin başlangıcından bu yana evcil hayvan edindiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

2 BİNİ AŞKIN KÖPEK SAHİBİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

The Kennel Club tarafından yapılan anket çalışmasında, 2 bini aşkın köpek sahibiyle görüşüldü. Sonuçlar, köpek sahiplerinin yüzde 23'ünün karantinadan sonra, hayvanlar için uygun bir ev sağlayamayacaklarından korktuğunu gösterdi. Endişe verici bir şekilde, yüzde 17'si yeniden sahiplendirmeyi bir seçenek olarak düşünmeyi kabul etti.

Köpek sahiplerinin yüzde 36'sı ise kısıtlamalar hafiflediğinde, hayvanlar ile brilikte genellikle sosyalleştikleri ve çalıştıkları yerlere gidemezlerse onlarla ne yapacakları konusunda endişelendiklerini söyledi.

Öte yandan, İngiltere’de hala kısıtlamalar olsa da, birçok köpek sahibinin bir köpekle daha az kısıtlayıcı bir yaşama uyum sağlamakta zorlandığı görülüyor. Araştırma, sahiplerin yüzde 21'inin köpeğini olması gerekenden daha uzun süre evde bıraktığını, yüzde 14'ünün ise köpek dostu olmayan bir yere giderken köpeğini arabada veya sokakta bıraktığını ortaya koydu.

Diğer taraftan, çalışmanın ardından The Kennel Club, 'Open for Dog' (Köpekler için Açık) adlı yeni bir kampanya başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada, konaklama ve eğlence sektörünün, bu yavru neslinin karşı karşıya kaldığı refah kriziyle mücadelede köpekler için önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Lambert, "Turizm sektörünü etkileyen bir yıllık karantina kısıtlamalarının ardından, hayvan dostu politikalar ülke ekonomik faydalar sağlayabilir. Araştırmamıza göre, her iki köpek sahibinin biri köpekleri onlarla olursa gittikleri yerde daha uzun süre konaklayacağını söylüyor” diye konuştu.

'İNGİLTERE, KÖPEKLERE SADIK OLDUĞUNU GÖSTERMELİ'

Lambert sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Köpekler mümkün olduğunca hayatımızın ve günlük rutinlerimizin bir parçası olmalı. İngiltere’nin köpeklerin bize olduğu kadar onlara sadık olduğunu görmeyi umuyoruz."