Pandemide tatil tercihi: 'Mavi Yolculuk'

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:53

Koronaviru¨ssalgını nedeniyle her yıl milyonları ağırlayan Ege sahilleri bu yıl yabancı turistleri konuk edemedi. Yerli turistler ise hijyen ve gu¨venlik şartlarını ön planda tutarak tercihlerini yaptı. Kalabalıktan uzakta tatil yapmak isteyenler yatlara yöneldi. izole tatil talebinin artması yat kiralama sektöru¨nu¨ ön plana çıkardı.

Merkezi Marmaris’te bulunan GMM Yat kiralama şirketinin yöneticisi, denizcilikle uğraşan ailenin 3. kuşağı olan Patrick Frere, salgının sektöre etkisini, “Özellikle iç pazarda deniz sektöru¨ zahmetli ve az tercih edilen bir seçenekti. Salgının boyutu, kapıların kapanması insanların özgu¨rlu¨klerini kısıtladı. Viru¨su¨n yayılma durumu göz önu¨ne alındığında kalabalık ortamlar risk oluşturdu. Bu nedenle de iç pazarda hareketlenmeler başladı” dedi. Frere, pandemi önlemlerine ilişkin alınan tedbirleri “Hijyen kurallarımızı daha da u¨st seviyelere çektik. Teknelerimizde genel temizlik şartlarından sonra ortamın daha da steril hale gelebilmesi için araştırmalar yaptık. Bilim insanlarından fikir alıp gereken uygulamaları öğrendik. Gerekli makine ve teçhizatları tedarik ettik. Teknelerimizde genel temizlikten sonra iç mekânlarda ozon uygulaması yapıyoruz” sözleriyle anlattı.

Yabancı turist açısından sektöru¨n olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Frere, pazar payının yu¨zde 95’ini yabancı turistler oluştururken bu yıl pandemi nedeniyle yerli turist portföyu¨nu¨n arttığını, yurtdışı kaynaklı kiralamaların bu¨yu¨k ölçu¨de azaldığını kaydetti. Frere, yerli turistteki artışın, yabancı turistlerin gelmemesi nedeniyle oluşan gelir kaybını kapmadığının altını çizdi.

Tu¨rkiye’de sektöru¨n gelişmesi için atılması gereken adımlar olduğunu belirten Ferere, “Bakanlıklar tarafından desteklenmemiz gerekiyor. Kurallara uygun, Tu¨rk bayraklı ve yeni teknelerin bulunduğu filolarla hizmet veren bir firma ile kaçak çalışan bireyler arasında fiyat farklılıkları var. Kaçak charterların engellenmesi ve gelirlerin kayıt altına alınması gerekiyor. Çalışma standartlarının aynı olması lazım ki sektör ilerlesin” diye konuştu. Ferere, teknelerin marinalarda bağlama yerleri yetersiz olduğunu ve yaklaşık 7 bin tekne bağlama yerine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.