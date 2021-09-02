Para tekvandoda Meryem Çavdar adını finale yazdırdı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para tekvandocumuz Meryem Çavdar adını finale yazdırdı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para tekvandocumuz Meryem Çavdar, K44 sınıfı 49 kiloda adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz yarı finalde Rus rakibi Anna Poddubsaia'yı 22-11 mağlup etti. 21 yaşındaki sporcumuz, TSİ 15.00'teki finalde maçında Perulu Espinoza'yla karşılaşacak.
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