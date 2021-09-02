Para tekvandoda Meryem Çavdar adını finale yazdırdı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para tekvandocumuz Meryem Çavdar adını finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 12:57
Para tekvandoda Meryem Çavdar adını finale yazdırdı
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli para tekvandocumuz Meryem Çavdar, K44 sınıfı 49 kiloda  adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz yarı finalde Rus rakibi Anna Poddubsaia'yı 22-11 mağlup etti. 21 yaşındaki sporcumuz, TSİ 15.00'teki finalde maçında Perulu Espinoza'yla karşılaşacak.



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