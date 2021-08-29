Parka çağırdı, kurşun yağmuruna tuttu
İzmir Buca'da husumetlisi tarafından parka çağrılan bir şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkunç olay, akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman (21), yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından husumetlisi tarafından tabancayla açılan 8 el ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu.
KURTARILAMADI
Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan, polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, Kocaman’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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