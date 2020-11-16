Paşinyan başarısızlığının faturasını Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'a kesti

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:22

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısının ardından, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı görev aldığını açıkladı. Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan’ın Rusya’daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan’ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan'ın istifa ettiğini duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Azerbaycan tarafından yenilgiye uğratılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.