Patrikten Ayasofya çağrısı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi yönündeki girişimlere tepki gösterdi. Bartholomeos, AK Parti hükümetinin bu planı hayata geçirmesinin milyonlarca Hıristiyanı Müslümanların aleyhine çevireceği uyarısında bulundu.
Yunan gazetesi Kathimeri’nin Orthodoxia haber ajansından aktardığına göre, bu sabah İstanbul’daki bir kilisede konuşma yapan Patrik Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin dünya çapındaki milyonlarca Hıristiyanın İslama sırt çevirmesine yol açacağını söyleyerek “Aklıselimin üstün gelmesini umuyoruz” dedi.
MÜZE VURGUSU
Habere göre Patrik Bartholomeos, Türkiye halkına da Ayasofya’nın bir anıt olarak evrensel karakterini savunma çağrısında bulundu. Patrik, yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda yer alan, dünya mimarlık ve kültür tarihinin en önemli anıtlarından biri olan Ayasofya’nın müze olarak “dünya çapından insanları ve kültürleri bir araya getirdiğine” dikkat çekti.
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