Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu

20 Ağustos 2020 Perşembe, 19:40

Olay, saat 02.30 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan bara cezai işlem uyguladı. Bunun üzeri bar sahibi C.B. (33), çalışanı DJ’lik yapan C.D.(25) ile tartışmaya başladı. Mekanı terk eden C.D. eve giderek durumu ağabeyi Ayberk D.’ye (29) anlattı. Daha sonra 2 kardeş ellerinde ruhsatsız av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açtı. O esnada mekanda bulunan saçmaların isabet ettiği Şahin B. ayağından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞAHISLAR POLİSE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde av tüfeği olan C.D. ile Ayberk D.’ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D. polise direnerek 1 el rastgele ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de uyarı amaçlı hava ateş açtı. Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen C.D. ve Ayberk D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. serbest kalırken, ağabeyi Ayberk D. ise sulh ceza hakimliğince ‘görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.