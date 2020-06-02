Patronlardan tehdit gibi açıklama: “Ya işsiz kalacaklar ya da düşük maaşlarla çalışacaklar”

02 Haziran 2020 Salı, 11:50

Koronavirüsün faturası emekçilere kesilecek. Şu anda binlerce çalışan ücretsiz izne gönderilirken kalanlara da işsiz kalacağı tehditi ile maaş indirme yöntemleri konuşuluyor.

Salgın, özellikle de ekonomide kapanması zor yaralar açtı. Örneğin ABD’de işsizlik yardımı başvuruları, 41 milyona ulaştı. Fransa’da işsizlik yardımı başvuruları, nisan ayında yüzde 22, İngiltere’de ise yüzde 70 arttı. Ulaşım ve otomotiv sektöründe dünya devleri, salgının indirdiği ağır darbe sonrasında işten çıkarmalara hız veriyor. Renault, 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Havayolu firması Easyjet de 15 bin çalışanın üçte biriyle yollarını ayıracak.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını değerlendiren Türkiye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Koronavirüs salgınının başlattığı daralma, 1930 buhranından sonraki en büyük daralma olacak” dedi.

‘DÜZEN BOZULACAK’

Başaran, bu yıl küresel ekonomide salgın nedeniyle yüzde 3 daralma beklendiğini belirterek “Başta turizm ve ulaşım olmak üzere birçok sektörde küçülme yaşayacağız. Sosyal ve ekonomik düzen görülmedik şekilde bozulacak. Kişi başı gelirler, tüm ülkelerde düşecek” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerde ise resesyon yaşanmasının beklendiğini anlatan Başaran, “Dünyada ve Türkiye’de birçok insan işsiz kalacak. İşini muhafaza edenler ise daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar. Tüm göstergeler, bu acı tablonun kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır” iddiasında bulundu.