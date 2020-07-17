Pegasus, ağustos ayı uçuş listesini açıkladı

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:43

Pegasus Havayolları normalleşme adımlarının atılmasının ardından 11 Haziran yurt dışı uçuşlarını başlattı. Pegasus Havayolları ağustos ayı itibariyle uçuşlarına yeni noktalar ekledi.

Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Pegasus Havayolları, 1 Ağustos itibariyle; Gürcistan – Tiflis, İran – Tahran, Irak – Bağdat, Erbil, Katar- Doha, Kırgızistan – Bişkek, Kuveyt, Mısır – Hurgada, Şarm El Şeyh, Rusya – Moskova, Krasnodar, Grozni, Mineralny Vody’a,

2 Ağustos itibariyle; Almanya – Hannover, İsviçre – Cenevre’ye,

10 Ağustos itibariyle; Fas – Kazablanka’ya

15 Ağustos itibariyle; Çekya – Prag, Fransa – Marsilya, İtalya- Roma, İspanya – Barselona, Madrid, Macaristan – Budapeşte, Romanya – Bükreş, Suudi Arabistan – Cidde, Riyad’a sefer düzenleyecek.

YURT DIŞINA 20 FARKLI NOKTAYA SEFER YAPILIYOR

Kontrollü sosyal hayatla birlikte 20 farklı ülkeye uçmaya başlayan Pegasus’un haziran ve temmuz döneminde uçuş gerçekleştirdiği noktalarsa şu şekilde, “Almanya – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk – Tiran, Avusturya – Viyana, Bahreyn, Belçika – Brüksel, Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai, Bosna Hersek – Saraybosna, Danimarka – Kopenhag, Fransa – Paris, Lyon, Hollanda – Amsterdam, İsrail – Tel Aviv, İsveç – Stockholm, İngiltere – Londra, Manchester, İtalya – Milano, Kazakistan – Almati, Kosova – Priştine, Lübnan – Beyrut, Makedonya – Üsküp, Norveç – Oslo, Sırbistan – Belgrad, Ukrayna – Kiev, Lviv, Harkov, Ürdün – Amman, Yunanistan – Atina”