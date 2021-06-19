Peker: BAE uyardı, yüksek risk nedeniyle video paylaşamıyorum
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, neden video yayınlamadığı hakkında açıklama yaptı. BAE yetkililerinin kendisine 'suikast' uyarısı yaptığını söyleyen Peker, "Uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum" dedi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin uyarısıyla "yüksek güvenlik riski taşıdığı" gerekçesiyle video paylaşımı yapmadığını açıkladı.
Halk TV programcısı Özlem Gürses'in kendisiyle ilgili yorumlarına cevap veren Peker, şu paylaşımları yaptı:
- Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.
- Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.
- Sayın Özlem Gürses Hanım, bulunduğum ülkenin yetkililerinin uyarısı bu yöndeydi. Ben de size bunu söyledim. Şahsımın hayatına yönelik ciddi derecede suikast riski varmış. Durum bundan ibaret. Başarılı programlar dilerim.
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