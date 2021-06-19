Peker: BAE uyardı, yüksek risk nedeniyle video paylaşamıyorum

19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin uyarısıyla "yüksek güvenlik riski taşıdığı" gerekçesiyle video paylaşımı yapmadığını açıkladı.

Halk TV programcısı Özlem Gürses'in kendisiyle ilgili yorumlarına cevap veren Peker, şu paylaşımları yaptı: